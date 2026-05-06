Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, şehir genelinde uyuşturucu ticaretiyle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Dört farklı ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan kokain ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Jandarma ekipleri; Karasu, Serdivan, Pamukova ve Erenler ilçelerinde "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan detaylı aramalarda uyuşturucu trafiğinin boyutları gözler önüne serildi. Operasyon kapsamında şu maddelere el konuldu:

202 gram kokain (Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL)

258 gram bonzai

21 gram sentetik kannabinoid ham maddesi

5,37 gram esrar

450 euro tutarında sahte banknot