Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6,9'luk artışla 1 milyar 286 milyon 642 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-mart döneminde ülke ihracatına yüzde 2,31 katkı sağlayan Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada konumlandı.

Yılın ilk 3 ayında 128 ülke ve 7 serbest bölgeye geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6,9'luk artışla 1 milyar 286 milyon 642 bin dolarlık ihracat yapan Sakarya, sektörel bazda en çok dış satışı yüzde 86,58 ile otomotiv sektöründe yaptı.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent, bu sektörde geçen yıl ocak-mart aylarında 1 milyar 17 milyon 774 bin dolarlık ihracatını bu sene aynı dönemde yüzde 9,5 artırarak 1 milyar 114 milyon 37 bin dolara getirdi.

Kentten en çok ürün ihracatı yapılan ikinci sektör ise 38 milyon 73 bin dolarla demir ve demir dışı metaller olduğu belirlendi. Bu sektörü, 24 milyon 707 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17 milyon 970 bin dolarla elektrik ve elektronik, 15 milyon 905 bin dolarla makine ve aksamları, 15 milyon 581 bin dolarla çelik, 14 milyon 783 bin dolarla iklimlendirme sanayisi izledi.

Ocak-mart döneminde kentten en fazla ihracat 217 milyon 965 dolarla İspanya'ya oldu.

Bu ülkeyi, 216 milyon 136 bin dolarla Fransa, 153 milyon 983 bin dolarla Polonya, 116 milyon 804 bin dolarla Birleşik Krallık, 106 milyon 262 bin dolarla İtalya takip etti.