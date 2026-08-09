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Kaynak: AA

Sakarya’nın Karadeniz kıyısındaki Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde olumsuz hava şartlarının yanı sıra denizdeki elverişsiz koşullar etkisini sürdürüyor. Bunun üzerine ilçe kaymakamlıkları tarafından denize girişlere geçici olarak izin verilmemesi kararlaştırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, yasağın başladığını göstermek amacıyla kırmızı bayrakları göndere çekti. Ekipler ayrıca vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

KOCAELİ

Kandıra’da da hava ve deniz şartlarının olumsuz seyretmesi nedeniyle sahillerde denize girişler durduruldu.

Kandıra Kaymakamlığının açıklamasında, ilçedeki tüm plajlarda mevcut hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmeyeceği bildirildi. Vatandaşlardan alınan karara riayet etmeleri istendi.