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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli Belediyesi ekipleri, Sakarya Nehri kıyısında çevre temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen titiz çalışmalar kapsamında sadece tek bir günde doğadan bir römork dolusu atık toplandı.

Osmaneli Belediyesi ekipleri, ilçenin doğal güzelliklerini korumak ve nehir çevresini kirleticilerden arındırmak amacıyla temizlik seferberliğini sürdürüyor. Sakarya Nehri kıyısında gerçekleştirilen son çalışmada toplanan atık miktarı, çevre kirliliğinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ekipler, sadece 1 gün içerisinde doğaya atılmış 1 römork dolusu çöpü toplayarak bölgeden uzaklaştırdı.

"TEMİZ BİR ÇEVRE HEPİMİZİN DUYARLILIĞIYLA MÜMKÜN"

Yapılan temizlik çalışmasının ardından çevre bilincine vurgu yapılarak, doğayı korumanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirterek vatandaşlara çağrıda bulunuldu

Osmaneli Belediyesinden konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Temiz bir çevre yalnızca ekiplerimizin çalışmasıyla değil, hepimizin duyarlılığıyla mümkün. Çöplerimizi doğaya değil, çöp kutularına bırakalım; ilçemizin ve doğal güzelliklerimizin temizliğine birlikte sahip çıkalım." denildi.