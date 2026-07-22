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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesi Sakarya Nehri kenarında, köprü altından Devlet Hastanesi’ne kadar uzanan yürüyüş güzergâhında; zamanla kullanılamaz hale gelen, güvenlik zafiyeti oluşturan ve görüntü kirliliğine neden olan eski güvenlik çitleri tamamen yenilendi.

Osmaneli’nin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan özel tasarımlarla hazırlanan, modern görünümü ve sağlam yapısıyla dikkat çeken yeni güvenlik çitleri hem yürüyüş yoluna estetik bir kimlik kazandırdı hem de vatandaşlar için daha güvenli bir kullanım alanı oluşturdu.

Osmaneli Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Daha güvenli, daha estetik ve daha yaşanabilir bir Osmaneli için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” denildi.