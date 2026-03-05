

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Osmaneli Belediyesi tarafından vatandaşların güvenliğini artırmak ve kamu alanlarının daha etkin şekilde korunmasını sağlamak amacıyla önemli bir çalışma daha hayata geçirildi.

Osmaneli'nin önemli yaşam alanlarından olan Sakarya Nehri kenarı ve çocuk parklarına, gece görüş özelliğine sahip ve ses kaydı alabilen 7/24 izleme özellikli kamera sistemleri kuruldu.

Kurulan sistem sayesinde söz konusu alanlar günün her saati takip edilebilecek, hem vatandaşların güvenliği artırılacak hem de kamu alanlarında oluşabilecek olumsuz durumların önüne daha hızlı şekilde geçilebilecek.