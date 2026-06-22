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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar tarafından daha sık kullanılmaya başlanan Sakarya Nehri kenarındaki mesire alanında ilaçlama çalışması yapıldı.

Osmaneli Belediyesi ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve huzurlu bir ortamda vakit geçirebilmeleri amacıyla Sakarya Nehri kenarında bulunan mesire alanları ve kamelyalarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Bekir Torun, “Osmaneli Belediyesi olarak çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımızı belirlenen program doğrultusunda sürdürüyor, yaşam alanlarımızı daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.” dedi.