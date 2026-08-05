Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı yüksek rakımlı Dikmen Yaylası’nda, düşen hava sıcaklığı ve yükselen nem oranı yoğun sis tabakasının oluşmasına yol açtı. Berrak gökyüzünde beliren ve rüzgarın tesiriyle yüksek dağlara yönelen sis kütlesi, yeşile bürünen zirvelerin üzerine beyaz bir örtü gibi serildi. Görenleri büyüleyen bu doğa olayı, mahalle sakinleri tarafından da büyük bir ilgiyle takip edildi.
Sakarya Hendek’te yoğun sis Dikmen Yaylası’nı kapladı: Dağlarda görsel şölen
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Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası’nda etkili olan yoğun sis bulutu, 1700 rakımlı dağları kaplayarak kartpostallık manzaralar oluşturdu. Yeşil örtüyü beyaz bir tabaka gibi kaplayan sis, bölgede seyri doyumsuz anlar yaşattı.
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