Kaynak: İHA

Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı yüksek rakımlı Dikmen Yaylası’nda, düşen hava sıcaklığı ve yükselen nem oranı yoğun sis tabakasının oluşmasına yol açtı. Berrak gökyüzünde beliren ve rüzgarın tesiriyle yüksek dağlara yönelen sis kütlesi, yeşile bürünen zirvelerin üzerine beyaz bir örtü gibi serildi. Görenleri büyüleyen bu doğa olayı, mahalle sakinleri tarafından da büyük bir ilgiyle takip edildi.