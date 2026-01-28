Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, SASKİ tarafından göl kıyısında hayata geçirilecek Sapanca Park Projesi kapsamında 6 kilometrelik sahil boyunca bulunan 89 kaçak iskelenin kaldırıldığı bildirildi. Yapıların 61’inin maliklerine, 28’inin ise SASKİ tarafından kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Sapanca sahilindeki tüm kaçak yapılar yerlerinden kaldırılarak göl kıyısı tamamen temizlendi. Bölge, tabiatıyla uyumlu, destinasyonun tahrip edilmesini önleyecek Sapanca Park Projesi’nin inşasına hazır hale geldi” ifadelerine yer verildi.

Belediye yetkilileri, “Sakarya’mızın en büyük değeri olan Sapanca Gölü’nü korumak ve geleceğe miras bırakmak amacıyla başlattığımız kıyı temizleme çalışmalarında neticeye ulaşıldı. Özveriyle çalışan ekiplerimiz ve bölge halkının katkıları sayesinde göl havzasındaki 89 kaçak iskele sorunsuz bir şekilde kaldırıldı. Süreç boyunca destek veren tüm vatandaşlarımıza ve mülk sahiplerine teşekkür ederiz” dedi.

SASKİ, kaçak yapıların kaldırılması için 1 Ocak’ta başlayan tebligat sürecini 15 Ocak’ta tamamlamış ve 20 Ocak’ta yıkım çalışmalarına başlamıştı.