Sakarya’nın Karasu ilçesinde yabancı bandıralı bir gemi sürüklenerek karaya oturdu. Gemide bulunan 8 mürettebatın kurtarılması için ekipler harekete geçti.

Karasu açıklarında yaşanan olayda olumsuz hava ve deniz şartlarının etkisiyle kontrolünü kaybeden yabancı bandıralı gemi kıyıya sürüklenerek karaya oturdu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Gemide bulunan 8 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi gayesiyle Sahil Güvenlik tarafından hava aracı talep edildiği öğrenildi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

