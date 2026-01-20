Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşanan bıçaklı kavga can aldı. Körfez Mahallesi Berk Sokak’ta bulunan kapalı bir otoparkta, iki arkadaş arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı.

Saat 16.00 sıralarında otoparkta yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, karın bölgesinden bıçaklanan kişinin 31 yaşındaki Ferhat Ozan Yıldırım olduğunu belirledi. Ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, cinayet şüphelisinin Yıldırım’ın arkadaşı 20 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

A.K.’nin ilk ifadesinde, Yıldırım ile otoparkta şakalaştıklarını, bu durumun kısa sürede kavgaya dönüştüğünü ve boğuşma sırasında motosikletin arkasındaki sepette bulunan bıçakla Yıldırım’ı bir kez karnından bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.