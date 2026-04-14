“Mikro Tıp Ressamlığı” adını verdiği branşta dünyada bir ilke imza atan beyin cerrahı Doğru; kök parçalarından sakal teline, ilaç ambalajından incire, hatta kabak çekirdeğine kadar akıl almaz objeleri tuvale dönüştürüyor.
Sakal teline sığan Ay Yıldız: Cerrahın inanılmaz mikro sanatı
Beyin cerrahı Dr. Alpay Burak Doğru, çıplak gözle sakal teline ay yıldız, pirinç tanesine Atatürk ve incir çekirdeğine Türk bayrağı çizerek “Mikro Tıp Ressamlığı”nda dünyada bir ilke imza atıyor.Taner Yener
DÜNYADA BİR İLK: MİKRO TIP RESSAMLIĞI
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Alpay Burak Doğru, tıp ile sanatı daha önce hiç görülmemiş bir noktada buluşturdu.
Kendi geliştirdiği “Mikro Tıp Ressamlığı” alanında eserler üreten beyin cerrahı, tıbbi malzemeleri ve objeleri dönüştürerek mikro dünyada dev eserler yaratıyor.
Doğru, bu özgün tekniği şu sözlerle tanımlıyor:
“Mikro Tıp Ressamlığı, herhangi bir tıbbi detay tedavi olmayan bir cisim üzerine çizilmesi veya tedavi üzerine olmayan bir detayın tedavi bir nesne üzerine mikro olarak resmedilmesidir.”
BÜYÜTEÇ YOK, TAMAMEN ÇIPLAK GÖZLE!
Genç cerrahın eserlerini diğer mikro sanatçılardan ayıran en önemli özellik, üretim sürecidir. Sanatçı cerrah, hiçbir optik yardımcı (büyüteç veya mikroskop) kullanmadan çalışıyor ve şöyle diyor:
“Bütün eserlerimi çıplak gözle yapıyorum. Çizerken büyütmek için herhangi bir mekanizma kullanmıyorum. Bir eserin üretimi 10 saatten 2 güne, bazıları ise günlerimi alıyor.”
İNANILMAZ GÜÇ ESERLER:
Sakal teline ay yıldız: Bugüne kadarki en küçük çalışması.
Kurşun kalem ucunda Kocatepe: Atatürk’ün Kocatepe’deki ikonik silüetini kalem ucuna mikro heykel olarak işledi.
İncir çekirdeğinde Türk bayrağı: Çıplak gözle görülebilen küçük bayrak çalışmalarından biri.
Pirinç tanesinde Atatürk: Kalpaklı Atatürk portresini siyah-beyaz olarak pirinç tanesine sığdırdı.
“SANAT YAŞATIYOR, BİLİM DİNLENDİRİYOR”
Çocukluğundan beri resme ilgi duyan ve ailesinin teşvikiyle bu yeteneğini tıp eğitimiyle birleştiren Alpay Burak Doğru, Mardin ve Şırnak’taki acil görevlerinin ardından Manisa’da ambulans doktorluğu yaptı.
Yoğun mesaisine rağmen sanattan kopmayan Doğru, kendi yolculuğunu şöyle özetliyor:
“Vücudumun yolculuğu 1988’de Ankara’da başladı. Dört yaşımdan beri resim sanatı hayatımda, aklımda ve kalbimde. 2015’ten beri de mikro resim ve mikro heykel sanatıyla yaşıyorum. Ruhumun yolculuğu ise ‘Hücreler için tıbbi mikro ve mikro ressam’ olarak devam ediyor. Bir yandan da Beyin ve Sinir Cerrahisi hekimliği yapıyorum.
Bir insanın beynine ve zihnine dokunmanın en büyük ve belki de tek somut yolu olan Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, hekim olmamdaki en önemli sebeplerden. Dünya’nın ruhunu iyileştirmek için önce kendi zihnimi ve beynimi sağlıklı tutmalıyım; bunun için sanatçıyım. ‘Sanatla yaşıyorum, bilimle dinleniyorum.’ diyen biriyim.”
EN BÜYÜK ESERİN BOYUTU 3,3 SANTİMETRE
Cerrah Doğru, çıtayı daha da yukarı taşımayı hedefliyor. Henüz mikroskop kullanmaya başlamadığını belirten usta sanatçı, gelecek hedeflerini şöyle açıklıyor:
“Mikroskopla çalışmaya başladığımda sakal teli üzerine İstiklal Marşı’mızı, ardından da Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni yazmak istiyorum. Bilinen en tatlı canlılardan olan karıncanın yüzüne büyüteç ile ya da mikroskop altında baktığınız zaman tıbbi mikro ressamlık ve mikro resim sanatıyla neden eser ürettiğimin cevabını kısmen de olsa verebilirim.”
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Alpay Burak Doğru’nun “Mikro Tıp Ressamlığı ve Mikro Ressamlık” tekniğiyle yara bandı, hap, kabak çekirdeği gibi objeler üzerine yaptığı, sadece büyüteçle görülebilen eserlerden oluşan kişisel sergisi “Deli Dada” Mikro Resim, Tıbbi Mikro Resim ve Mikro Diorama, 15 Nisan saat 18.00’de İstanbul Maltepe’deki Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açılacak ve 30 Nisan’a kadar devam edecek.
ALPAY BURAK DOĞRU KİMDİR?
1988 yılında Ankara’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Isparta’da tamamladı. 2013 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Sırasıyla Nusaybin (Mardin) ve Güçlükonak (Şırnak) Devlet Hastaneleri’nde acil hekimliği, 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’nde zehir danışma hekimliği ve Akhisar (Manisa) 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda ambulans hekimliği görevlerinde bulundu.
Şubat 2018’den beri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi hekim olarak görev yapmaktadır. Anadil düzeyinde İngilizce, orta düzeyde Fransızca ve başlangıç seviyesinde Almanca bilmektedir.
Bilim ve sanat insanları olan ebeveynlerin çocuğu olarak büyüdü. Kendini bilmediği yaşlardan itibaren vücudunu ve evinin duvarlarını boyamaya başlayan Doğru, resim sanatı ve renklerin büyüsüne kapılarak otuz beş yıldır bu sanatla yaşadığını söylüyor.
2015 yılından beri mikro ressamlık ve kendi geliştirdiği “Tıbbi Mikro Ressamlık” alanı üzerine eserler üretiyor. Tıbbi Mikro Ressamlığı şöyle tarif ediyor: “Bir tıbbi konunun herhangi bir nesne üzerine veya tıbbi olmayan bir konunun tıbbi bir nesne üzerine mikro olarak resmedilmesi.”
Sosyal medyadan bilindiği kadarıyla, mikro ressamlık üzerine eser üreten Türkiye’deki iki kişiden biri, dünyadaki yaklaşık otuz beş sanatçıdan biridir. Tuval olarak kullandığı materyaller arasında sakal kılı, incir çekirdeği, pirinç tanesi, makarna, madeni para, hap, abeslang (tahta muayene kaşığı) ve poşet çay gibi nesneler yer alıyor.
Eserlerini yaratırken büyütmek için hiçbir mekanizma kullanmıyor. Bugüne kadar yaklaşık altı yüz elli adet mikro resim ve mikro heykel yaptı. 2020 yılında kurşun kalem ucuna heykel oymacılığına da başladı.
Doğru, şimdiye kadar Bozcaada, Louvre Müzesi (Paris), İstanbul, Çanakkale, Eskişehir ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde düzenlenen sergi, karma sergi ve tıp kongrelerine davet edildi, katıldı. Sanatseverler eserlerini büyüteçle inceliyor ve orijinal eserleri ile büyütme mekanizmalarını birlikte koleksiyonlarına katabiliyor.
2015’ten bu yana tıbbi mikro ressamlık ve mikro ressamlık alanındaki çalışmaları ulusal ve yerel yazılı-görsel basında yer almaya devam ediyor. TRT Radyo’da canlı yayın konuğu oldu ve Türk resim sanatı üzerine programlara katıldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in davetiyle Mart 2023’te açtığı “Hafif Neşter” isimli sergi, Mikro Tıp Ressamlığı ve Mikro Ressamlık alanında açtığı ilk kişisel sergi olma özelliğini taşıyor.2021 yılında sanatı ve mesleği hakkında çekilen 13 dakikalık kısa belgesel filmi “Da Vinci’nin İzinde Bir Sanatın Anatomisi” (Yönetmen: Doğukan Özkılıç) katıldığı yarışmada birinci oldu.