Şaka değil gerçek: Türkiye'nin ortası pespembeye döndü: Flamingoların cenneti

Gölün su seviyesinin yükseldiğini belirten Özdemir, "Yağışların bol olması, Tuz Gölü'nün genişlemesine sebep oldu. Temmuz ayında yüksek derecedeki buharlaşma ve sıcaklıklardan dolayı tuz oranı arttığı için sular da çekildi. Bu olay ne bir boya ne de bir kimyasal, tamamen Tuz Göl'ünün oluşumundan bugüne kadar devam eden bir doğa olayı. Burası, ülkemizin tuz ihtiyacını karşılarken birçok canlının da yaşam alanı. Tuz Gölü her şeyiyle muhteşem özelliği olan bir yer. Burası bizim korunması gereken jeolojik bir mirasımız. Pembeleşmenin en yüksek olduğu aydayız. Bütün yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekiyor. Böyle bir olay ve görüntü başka yerde yok. İnsanlar buraya sağlık için de gelebilirler. Çıplak ayakla buraya girebilirler. Tuz Gölü strese iyi geliyor. Bu zamanı kaçırmamalarını tavsiye ederim" dedi.