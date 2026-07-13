Avrupa futbolunun dikkat çeken isimlerinden Allan Saint-Maximin, kariyerine Amerika’da devam etme kararı aldı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
MLS ekiplerinden Charlotte FC, Fransız yıldız Allan Saint-Maximin’in transferini duyurdu. Kulüp, oyuncunun kadroya katıldığını resmi kanallardan açıkladı.
DİKKAT ÇEKEN KARİYER
Hızı, çalım yeteneği ve bire birdeki etkili performansıyla tanınan Saint-Maximin, Avrupa’da özellikle kanat hattındaki üretkenliğiyle öne çıkan isimler arasında yer alıyordu.
MLS’TE YENİ SAYFA
Fransız futbolcu, Charlotte FC ile birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açarken, MLS’teki performansı merakla bekleniyor.
Transferin ardından gözler, Saint-Maximin’in ABD’de göstereceği performansa çevrildi.