Sahur için ayrılan o kısıtlı vakitte hem mutfakta yorulmamak hem de gün içinde tok kalmanızı sağlayacak seçenekler bulmak her zaman kolay olmayabilir. Üstelik yeni uyanmışken karmaşık tariflerle uğraşmak çoğu kişiye zor gelir. Bu yüzden hazırlaması yaklaşık 10 dakikayı geçmeyen, pratik ama lezzetiyle memnun edecek üç farklı tarifi sizin için bir araya getirdik.

1. Tavada Kolay Lavaş Böreği

Hamur açma zahmeti olmadan hazırlanan, dışı çıtır içi yumuşacık bir sahur lezzeti.

Malzemeler

2 adet tam buğday veya normal lavaş

1 kase rendelenmiş kaşar ya da lor peyniri

5-6 dal ince doğranmış maydanoz

1 tatlı kaşığı tereyağı (tava için)

Hazırlanışı

Geniş bir teflon tavayı tereyağıyla hafifçe yağlayın ve ilk lavaşı tavaya yerleştirin. Üzerine peyniri ve doğranmış maydanozu eşit şekilde serpiştirin. Ardından ikinci lavaşı kapatın. Kısık ateşte alt yüzü kızarana kadar pişirin. Bir tabak yardımıyla ters çevirip diğer tarafını da altın rengini alana kadar pişirin. Dilimleyip sıcak şekilde servis edin.

2. Tok Tutan Yulaf Kasesi (Pişirmeden)

Lif açısından zengin, hafif ama doyurucu bir seçenek. Tatlı isteğini dengeler ve uzun süre tokluk sağlar.

Malzemeler

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 su bardağı süt (veya bitkisel süt)

Yarım muz

1 tam ceviz içi

1 çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı

Yulaf ve sütü bir kaseye alıp karıştırın. Daha yumuşak bir kıvam için bu karışımı akşamdan hazırlayıp dolapta bekletebilirsiniz. Üzerine dilimlenmiş muzu ekleyin. Cevizi küçük parçalara bölüp ilave edin ve son olarak tarçın serpiştirin. Karıştırdıktan sonra bekletmeden tüketebilirsiniz.

3. Dereotlu Peynirli Çırpılmış Yumurta

Protein açısından zengin, hafif ve ferah bir sahur alternatifi.

Malzemeler

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı ufalanmış beyaz peynir

Bir tutam ince doğranmış dereotu

1 çay kaşığı zeytinyağı

Bir tutam karabiber

Hazırlanışı

Yumurtaları bir kasede çırpın. İçine beyaz peynir, dereotu ve karabiberi ekleyip karıştırın. Tavada zeytinyağını hafifçe ısıtın ve yumurtalı karışımı dökün. Spatula yardımıyla kenarlardan ortaya doğru toplayarak, yumurtalar tamamen kurumadan 2–3 dakika pişirin. Bir dilim tam tahıllı ekmekle servis ederek sahur sofranıza ekleyebilirsiniz.