Ramazan ayına girmemize sayılı günler kaldı. Vatandaşların 11 ayın sultanını iple çektiği bu ayda sahurda tüketilmesi gereken besinler de uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.
Sahurda ne yemeliyim? Tok tutan ve susatmayan besinler listesi
Ramazan ayına günler kala yurttaşlar her sene olduğu gibi sahurda rahatsız etmeyecek, çok susatmayacak besinleri merak ediyor. İşte sahurda çok susatmayan ve uzmanlar tarafından tüketilmesi istenen besinler…Derleyen: Baran Yalçın
Yağlı, kızartma gibi besinler tüketenler, gün boyunca susuzlukla karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, bu tür besinlerin tüketilmesini tavsiye etmiyor.
Uzun süre tok tutacak ve susatmayacak yiyecekler hakkında bilgi veren uzmanlar, sahurda yenecek besinlerin önemine vurgu yapıyor.
TUZLU VE TATLI BESİNLERDEN KAÇININ
Uzmanlar, normal zamanda olduğu gibi oruç tutarken de yeterli ve dengeli beslenmenin altın kural olduğunu söylüyor. Yemeklerin seçiminde çok yağlı, çok tuzlu ve aşırı tatlı besinlerden kaçınmanın gerekli olduğuna dikkat çekiliyor.
SİNDİRİMİ KOLAY BESİNLER TÜKETİN
Bunların yerine hazmı kolay, mide-bağırsak sisteminde uzun süre kalabilen sebze, meyve ve tam tahıl ürünler tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.
SAHURDA TOK TUTACAK BESİNLERE YÖNELİN
Sahur öğününün mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, sahurda tok tutan ve susatmayacak yumurta, süt ve süt ürünleri, sebze meyve, tahıllı ekmek ve yağlı tohumları gibi besinlerin tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.
İFTARA ÇORBA İLE BAŞLAYIN
İftara çorba ile başlamanın sindirim sistemini rahatlatacağı belirtilirken, tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklı ve küçük porsiyonlar şeklinde beslenilmesi tavsiye ediliyor.
Öte yandan iftar ve sahur arasında sık sık su içilmesi günde 2-2,5 litre su tüketilmesinin yeterli olacağı belirtiliyor.