Korkunç olay Batman'da Sağlık Mahallesi'nde sahur vakti yaşandı. M.D. (18) ile babası R.D. (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

M.D. isimli genç kız, evde bulunan silahla babasına ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Ağır yaralanan baba R.D. olay yerinde hayatını kaybetti.

R.D.'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderilirken polis sahut vakti yaşanan cinayetle ilgili inceleme başlattı.