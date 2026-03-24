Sahtekarlar dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren Yüsra Geyik, dizinin geçtiğimiz hafta ekranlara veda etmesiyle birlikte yeni projeler için kolları sıvadı ve kısa sürede yeni dizisini belirledi.

Kariyerinde Arka Sokaklar ile geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, bu kez oldukça dikkat çekici bir rolle izleyici karşısına çıkacak. Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın katkılarıyla hayata geçirilecek Operasyon Alesta dizisinin güçlü kadrosuna dahil olan Geyik, önemli bir karaktere hayat verecek.

Yeni dizide “Beren Varnalı” karakterini canlandıracak olan oyuncu, donanmanın en başarılı ve gözde subaylarından biri olarak hikâyede yer alacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut oturuyor.

Yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Cem Bender (Levent Yıldırım), Onur Seyit Yaran (Arda Boran), Meltem Akçöl (Nehir Bozdoğan), Fırat Çelik (Julian) ve Denise Capezza (Isabelle) gibi dikkat çeken isimler yer alıyor.