İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) adı kullanılarak oluşturulan sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hazırladıkları sahte siteler aracılığıyla vatandaşların güvenini kazandıkları ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri belirlendi. Şüphelilerin bu yolla toplam 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.