İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, sahte TOKİ projeleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi.

TOKİ adı kullanılarak hazırlanan sahte internet siteleri üzerinden kamu konut projeleri izlenimi verildiği, bu yöntemle yüzlerce kişinin mağdur edildiği belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

9 MİLYON LİRALIK VURGUN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda şüphelilerin toplam 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Soruşturmada 263 kişinin maddi zarara uğratıldığı belirlenirken, şüphelilerin finansal hareketleri ve HTS kayıtları üzerinden yapılan incelemelerle kimliklerinin tespit edildiği öğrenildi.

13 ilde eş zamanlı operasyon

Operasyonlar İstanbul’un yanı sıra Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van’da eş zamanlı gerçekleştirildi.

Şüphelilerden 5’inin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu da ortaya çıktı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.