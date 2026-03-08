Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadını, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin mağdur kadını korkutarak kilometrelerce uzaktaki kamerasız bir bölgeye çağırdığı ve yaklaşık 15 milyon lira değerindeki para ile ziynet eşyalarını elden teslim aldığı belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden biri kaldığı adreste gözaltına alındı. Şüphelinin mağdurdan aldığı parayı başka kişilere teslim edeceği belirlenirken diğer şüpheliler de parayı almak için adrese geldiğinde suçüstü yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edilirken şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.