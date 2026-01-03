2025 yılının sonunda Gana'da "büyük tufan" kehanetiyle tanınan ve "Tanrı'yla pazarlık edip felaketi ertelettiğini" iddia eden Ebo Noah (Ebu Nuh) takma isimli Evans Eshun tutuklandı.

Gördüğünü iddia ettiği bir rüyanın ardından ilginç bir projeye imza atan Noah, rüyasında Tanrı tarafından 25 Aralık 2025 tarihinde Noel günü dünya çapında büyük bir sel felaketinin yaşanacağı konusunda uyarıldığını öne sürmüştü.

Bu iddia doğrultusunda, tamamen ahşaptan yapılmış 10 büyük gemi inşa ettiren Ganalı Eshun'un ifadesine göre bu gemiler yaklaşan felaketten etkilenebilecek insanları kurtarmak amacıyla hazırlanmış ve sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Ardından "Tanrı, daha fazla gemi inşa etmemiz için kıyameti erteledi. Hazırdaki 10 gemiden fazlasını yapıp, herkesi kurtarmamız için Tanrı bize mühlet verdi. Kimseden para istemiyorum. Evinizde kalın. Herkese mutlu noeller!” mesajı paylaşan Eshun'un topladığı bağışlarla Mercedes aldığı da görülmüştü.

İddialarının asılsız olduğunun ortaya çıkmasının ardından dolandırıcılık suçuyla gözaltına alınan Eshun'un tutuklandığı doğrulandı. 31 Aralık 2025’te Gana Polis Teşkilatı’na bağlı Özel Siber İnceleme Ekibi tarafından yakalanan Eshun'un paylaşılan fotoğraflarda kelepçeli halde polis merkezinde olduğu görüldü.