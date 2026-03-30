Vezirköprü’de piyasaya sahte para sürüldüğü yönündeki ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen H.A, M.A. ve F.A’nın kimlikleri belirlendi.

OPERASYONDA SAHTE BANKNOT ELE GEÇİRİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalanırken, üzerlerinde yapılan aramalarda sahte banknotlar bulundu.

Ele geçirilen paraların piyasaya sürülmeye hazır olduğu değerlendirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan üç zanlı, tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.