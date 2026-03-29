Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Mart tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan Y.T. isimli şahıs Samandağ ilçesi Uzunbağ Mahallesi'nde yakalandı.



Yapılan incelemede şahsın; parada sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık (8 dosya), resmî belgede sahtecilik (2 dosya), dolandırıcılık (2 dosya), sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı tespit edildi.



9 yıldır firari olan şahsın yakalanmamak için sürekli kiralık ev değiştirdiği, toplu taşıma kullandığı, kimlik taşımadığı, kayıp müracaatı bulunduğu, dört farklı sahte isim kullandığı ve inşaatlarda sigortasız çalıştığı öğrenildi.



JASAT ekiplerinin titiz takip ve planlı operasyonu sonucu yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.