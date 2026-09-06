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Kaynak: AA

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletine bağlı Sagar bölgesinde 12 kişi hayatını kaybetti. NDTV’nin haberine göre, sahte içki tükettiği belirtilen kişiler bir süre sonra rahatsızlandı. Yaşananların ardından 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

6 İÇKİ DÜKKANI MÜHÜRLENDİ

Olayın ardından yetkililer tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı. Sagar bölgesindeki 6 içki dükkanı mühürlenirken, ölümlerin kesin nedeninin belirlenmesi için otopsi raporlarının beklendiği aktarıldı. Yetkililer, ölümlerin gerçek nedeninin otopsi sonuçlarının ardından kesinlik kazanacağını belirtti.

Madya Pradeş Eyaleti Başbakanı Mohan Yadav da olayla ilgili açıklama yaptı. Yadav, sahte içki ölümleriyle ilgili soruşturma emri verdiğini belirterek, olaydan sorumlu olduğu tespit edilen kişilere karşı mümkün olan en sert önlemlerin alınacağını ifade etti.

Bölgede soruşturma sürerken, hastaneye kaldırılan 10 kişinin sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin de takip edildiği bildirildi.