Şanlıurfa'da sabah saatlerinde H.İ.Ö. isimli kadın hemşire kıyafeti giyerek Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni doğan servisinde girdi.
Bir bebeği kucağına alarak servisten çıkarmaya çalışan H.İ.Ö. durumu fark eden görevli hemşirelerin müdahalesi üzerine paniğe kapılarak kucağındaki bebeği bırakıp hastaneden kaçtı.
Olayın ardından hastane personeli tarafından kovalanan, şüpheli izini kaybettirdi.
İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.
Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli H.İ.Ö. gözaltına alındı. H.İ.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.