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Kaynak: DHA

Şanlıurfa'dan Nevşehir'e gelen S.Ç.A. ve H.D. adlı iki kadın, burada 38 yaşındaki Y.A. ile tanıştı. Kısa sürede mağdurun ve ailesinin güvenini kazanan kadınlar, evlilik vaadiyle düğün hazırlıklarına başladı. Evlilik hazırlıkları yapan Y.A., şüpheli iki kadınla birlikte kuyumcuya giderek yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın takı aldı.

Düğün hazırlığı bahanesiyle damattan yüklü miktarda nakit para ve kıyafet alan, ayrıca damat ile annesine ait cep telefonlarını da gasbeden S.Ç.A. ve H.D., bir süre sonra ortadan kayboldu. Altın, para ve telefonları alarak kaçan kadınların, Nevşehir’den ayrılarak Şanlıurfa’ya gitmek üzere yola çıktığı belirlendi.

TAKILARLA KAÇAN İKİ KADIN TUTUKLANDI

Dolandırıldığını anlayan Y.A.'nın şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde oldukları tespit edildi.

Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonda, H.D. ve S.Ç.A.’nın içinde bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda dolandırıcılık yoluyla elde edilen yaklaşık 1 milyon TL değerindeki altın, nakit para ve cep telefonları ele geçirildi. Gözaltına alınarak Nevşehir’e getirilen ve adliyeye sevk edilen S.Ç.A. ve H.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.