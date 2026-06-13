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Kaynak: DHA

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibi sonucunda, sahte engelli raporu düzenlenmesine yönelik organize bir yapı ortaya çıkarıldı.

"JOKER HASTA" YÖNTEMİYLE SAHTE RAPOR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, "joker hasta" olarak adlandırılan yöntemle gerçek kişilere ait kan ve idrar örneklerini kullanarak sahte engelli raporları hazırladıkları tespit edildi. İddiaya göre örgüt üyeleri, düzenledikleri her rapor karşılığında yaklaşık 150 bin lira ücret aldı.

Yapılan incelemelerde, suç örgütü içerisinde yer aldığı değerlendirilen 2 doktor ve 3 tıbbi sekreterin rüşvet aldığı belirlenirken, sahte rapor sayesinde bir öğretmenin de atamasının gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

HAKSIZ EMEKLİLİK VE ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMI

Sahte rapor kullanan kişiler arasında ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç satın alanlar ile haksız şekilde emekli olup engelli aylığı bağlatanların bulunduğu öğrenildi. Yetkililer, bu yöntemlerle devletin yaklaşık 100 milyon lira zarara uğratıldığını değerlendirdi.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Daha önce örgüt liderlerinin tutuklanmasının ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kırklareli, İstanbul ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamaları yöneltildi.

Savcılık sorgusunun ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan zanlılardan 13'ü tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yetkililer, sahte engelli raporlarıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni gözaltıların olabileceğini belirtti.