Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dev bir dolandırıcılık şebekesini deşifre etti. Şüphelilerin, TOKİ tarafından duyurulan "81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi"ni istismar ederek, profesyonel yöntemlerle mağdur yarattıkları ortaya çıktı.

E-Devlet başvuru ekranının birebir kopyası olan sahte siteler tasarlandı. Takibi zorlaştırmak amacıyla yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı hatlar kullanıldı. Mağdurlardan "başvuru bedeli", "teminat ücreti" ve "sigorta işlemi" adı altında şahsi IBAN hesaplarına para aktarıldı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

12 Mayıs 2026 tarihinde düğmeye basan emniyet güçleri; Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Ankara ve Bursa illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, çok sayıda dijital materyal ve finansal veriye incelenmek üzere el konuldu.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM: 1.5 MİLYAR TL

Soruşturmanın en çarpıcı detayı ise şebekenin finansal trafiği oldu. Şüphelilere ait banka ve kripto para hesaplarını mercek altına alan uzmanlar, toplamda 1 milyar 500 milyon TL değerinde bir işlem hacmiyle karşılaştı.

Yetkililer, kamu kurumlarının isim ve logoları kullanılarak oluşturulan sahte sitelere karşı vatandaşları uyardı.