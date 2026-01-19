Japonya'da şirket CEO'su kılığına giren dolandırıcılar ülkenin başına bela oldu. Dolandırıcılar şirket yöneticileri gibi davranarak e-posta yoluyla sahte iş talimatları gönderirken, vakalar hızla artıyor. Japonya Ulusal Polis Teşkilatı bazı şirketlerin 100 milyon yenden (635 bin dolar) fazla zarar gördüğünü bildiriyor.

Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki yakın ilişki nedeniyle daha savunmasız durumda.

Dolandırıcılar, genellikle muhasebe birimlerinde çalışan personeli hedef alıyor. Bu e-postalar genellikle şirket başkanı veya yönetim kurulu başkanının adıyla geliyor. Maillerde genellikle 'yeni bir iş ortağı' veya 'yeni bir proje'den bahsediliyor. Dolandırıcılar alıcılara daha fazla iletişim için bir sohbet grubu oluşturmaları talimatını veriyor. Bu sohbet üzerinden de sözde bir işlem ödemesi için para transferi talep ediyorlar.

1 AYDA 39 İHBAR, 3,5 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Polis sadece ​​bir ayda benzer 39 ihbarda bulunulduğunu ve bunların 16'sında maddi kayıp yaşandığını belirtirken, toplam zararın yaklaşık 540 milyon yen (yaklaşık 3,5 milyon dolar) olduğu değerlendiriliyor.

25 Aralık'ta Kanto bölgesinde yaşanan bir olayda, bir malzeme tedarikçisinin çalışanı, şirket başkanı gibi davranan birinden şirket e-posta adresine bir mesaj almış, şirketin yöneticisi gibi davranan dolandırıcının talimatları doğrultusunda da işlem ödemesi olarak 30 milyon yen transfer etmişti. Dolandırıcılık, çalışan gerçek başkanla iletişime geçtiğinde ortaya çıkmıştı.

Yetkililer, şirketlerin iç transfer kurallarını gözden geçirmesi ve şüpheli talepleri doğrudan yöneticilerle doğrulaması çağrısında bulundu.