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Kaynak: Haber Merkezi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alışveriş siteleri kurarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şebekeye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

İznik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında Bursa merkezli İstanbul, Bilecik, Denizli, Muğla ve Ankara'da toplam 14 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda İstanbul'da 7, diğer illerde ise 4 olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 28 cep telefonu, 34 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 1 bilgisayar kasası, 9 harici bellek ve 11 USB bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından İznik İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

YEDİ KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerini inceleyen ekipler, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla işlem yapılan şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 27 milyon liralık para trafiği tespit etti.

Jandarma ve savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, yetkililer mağdur olduklarını düşünen vatandaşların Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurmalarını istedi.