Son dönemlerde artış gösteren telefon dolandırıcılığı yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre Berksan’ı telefonla arayan kişi, aileden biriymiş gibi konuşarak güven kazandı. Yurt dışında zor durumda olduğunu ve acil maddi desteğe ihtiyacı bulunduğunu söyleyen dolandırıcı, duygusal bağları kullanarak sanatçıyı ikna etti.

Anlatılanlara inanan Berksan, durumu kardeşi Turaç Berkay Özer’e aktardı ve belirtilen hesaba para gönderilmesini istedi. Hiçbir şüphe duymadan harekete geçen Özer, talep edilen miktarı iletti.

Kısa süre sonra yapılan kontrollerde arayan kişinin aslında aileyle hiçbir bağının olmadığı ortaya çıktı. Şüphelinin, aile bilgilerine hâkimmiş gibi davranarak planlı bir şekilde hareket ettiği anlaşıldı.

Büyük şaşkınlık yaşayan iki kardeş, vakit kaybetmeden emniyete giderek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, paranın yatırıldığı hesap ve aramayı gerçekleştiren kişi hakkında teknik inceleme başlatıldı.