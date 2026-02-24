Afrika’nın Sahra Çölü bölgesinde Chicago Üniversitesi ekibinin gerçekleştirdiği kazılarda gün yüzüne çıkarılan dev kafatası, yaklaşık 95 milyon yıl öncesine tarihleniyor ve paleontoloji camiasında büyük bir coşku yarattı. Uzun, timsahı andıran çenesi, gözlerinin üstünde yükselen kavisli boynuzu ve başının arkasındaki dikenleriyle öne çıkan fosil, araştırmacılarca “şaşırtıcı dikenli kertenkele” anlamındaki Spinosaurus mirabilis adıyla isimlendirildi.

DÜNYANIN İLK EJDERHASI MI?

Tahmini 12 metre uzunluğundaki bu yırtıcı, eşsiz görünümü yüzünden kamuoyunda “dünyanın ilk ejderhası” olarak adlandırılmaya başlandı. “Cehennem balıkçı” lakaplı Spinosaurus mirabilis’in ağırlığının 4 bin 500 ile 6 bin 300 kilogram arasında olduğu öngörülüyor.

Spinosauridler ailesinin tüm üyeleri, timsah benzeri özellikler, sırtlarında büyük kambur ya da yelken benzeri yapılar ve ön uzuvları kısa, arka bacakları güçlü biçimde iki ayak üzerinde yürüme yeteneğini ortak taşıyordu.

GÖZLERİNİN ARKASINDA PALA BULUNUYOR

Bu özel Spinosaurus örneğinde gözlerin arasından yukarı kıvrılan yaklaşık 50 santimetre yüksekliğinde bir kemik tespit edildi; ekip bunu pala denen kavisli kılıca benzetti.Ancak birbirine kenetlenen dişlerle dolu uzun çenesi ve kılıç biçimindeki kavisli kemik tepesiyle yeniden oluşturulan dev kafatası, mitolojik betimlemelere neredeyse tıpatıp uyan bir yaratığı gözler önüne serdi; öfkeli, ateş püsküren bir ejderha.

EJDERHALAR GERÇEKTEN VAR MIYDI?

Bilim insanları ve müzeler, Game of Thrones dizisindeki gibi kanatlı, dinozor benzeri ejderhaların hiçbir zaman var olmadığını, bu efsanelerin muhtemelen dev sürüngen fosillerinin görülmesinden kaynaklandığını savunmaya devam ediyor.

Indianapolis Çocuk Müzesi internet sitesinde şu ifadeyi kullanıyor: 'Doğada veya fosil kayıtlarında bunun gerçekleştiğini gösteren hiçbir kanıt yok.'Resmi görüşe göre Chicago Üniversitesi paleontoloğu Paul Sereno ve ekibi, bu yaratığın Spinosaurid ailesine mensup olduğunu düşünüyor.

Bu aile, muhtemelen 95-130 milyon yıl önce yaşamış etobur dev dinozorları kapsıyor ve timsah kafalı, sırtında dev yelkeniyle meşhur Spinosaurus’u da içeriyor.

10 İLA 17 FARKLI TÜRÜ VAR

Science dergisinde yayımlanan çalışmalarına göre araştırmacılar, bu tarih öncesi yırtıcının 10 ila 17 farklı türe sahip olduğunu tahmin ediyor; en yeni fosil de son keşfedilen türü temsil ediyor. Sereno açıklamasında şöyle dedi: "Bu keşif o kadar ani ve şaşırtıcıydı ki, kampta, yeni türü ilk kez incelemek için bir dizüstü bilgisayarın etrafına toplandığımız an ekibimiz için gerçekten duygusal bir an oldu. Bunu sonsuza dek kalbimde saklayacağım.”

Bu sıra dışı dinozor, balık avlama ve su kenarı yaşamına gösterdiği uyum sayesinde Tyrannosaurus Rex ya da Allosaurus gibi klasik büyük yırtıcılardan ayrılıyordu.

T-REX’E BENZEYEN YARATIK İZİ BULUNMUŞTU

1950’lerde günümüz Nijer’indeki bu bölgeyi inceleyen Fransız jeologlar, Carcharodontosaurus gibi büyük etoburlara ait kılıç biçiminde tek bir diş bulmuşlardı; bu tür, görünüşüyle T. rex’e benzerdi.Keşif kayıt altına alınmış olsa da, kum denizleriyle kaplı ve yerleşim yerlerinden çok uzak bu ıssız bölgeye kimsenin bir daha dönmediğine dair herhangi bir kayıt yok.