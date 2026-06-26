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“Survivor” ile tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Işık, evlilik sürecinde yaşananlara dair dikkat çeken iddialarda bulunarak, eski eşi Aybirdi’nin kendisini Kızılcık Şerbeti’nin oyuncusu Seray Kaya ile aldattığını ileri sürdü. Bu iddia kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Çift, 2019 yılında evlenmiş, 2025 yılı Haziran ayında ise ilk çocuklarını kucaklarına almıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Işık, yaptığı açıklamayla evliliklerini karşılıklı anlaşmayla sonlandırdıklarını duyurdu ve çocuklarının huzurunun öncelikleri olduğunu vurguladı.

İddiaların ardından sessizliğini bozan İdris Aybirdi, sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Aybirdi, hakkında ortaya atılan aldatma iddialarını kesin bir dille reddetti.

Aybirdi açıklamasında, Seray Kaya ile kendisine yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını, söz konusu tarihlerde herhangi bir tanışıklık ya da ilişki bulunmadığını ifade etti. Boşanma sürecinin karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleştiğini belirten Aybirdi, en büyük önceliğinin çocuğunun huzuru olduğunu vurguladı.

Ayrıca özel hayatına yönelik asılsız iddiaların son bulmasını isteyen Aybirdi, konunun sosyal medya yerine daha sağduyulu platformlarda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İşte İdris Aybirdi’in sosyal medya paylaşımı: