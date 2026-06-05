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Nijer'in kuzeyinde yer alan Sahra Çölü'nde yaşanan trajedi, onlarca kişinin yaşamına mal oldu. Çölün ortasında arızalanan bir kamyonda mahsur kalan 49 kişi susuzluk ve aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Yetkililer, yaşamını yitirenlerin Kurban Bayramı öncesinde ailelerinin yanına gitmek üzere Mali'den Nijer'e dönen yolcular olduğunu açıkladı.

GÜNLERCE YARDIM BEKLEDİLER

Agadez Valiliği'nin verdiği bilgilere göre olay, Nijer-Cezayir sınırındaki Assamaka yerleşiminin yaklaşık 80 kilometre batısında meydana geldi. Mali'nin Talhandek bölgesinden yola çıkan kamyon, çölün ortasında arızalandı.

Sürücü ve yolcuların aracı çalıştırmak için günlerce uğraştığı ancak başarılı olamadığı belirtildi. Bölgede su kaynağı ya da yerleşim alanı bulunmaması nedeniyle yolcuların çaresiz kaldığı ifade edildi.

SADECE İKİ KİŞİ HAYATTA KALDI

Aşırı sıcaklık ve susuzlukla mücadele eden yolculardan yalnızca iki kişi kurtulabildi. Hayatta kalanların uzun ve zorlu bir yürüyüşün ardından bir su kaynağına ulaşarak yardım çağırdığı öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, arızalı kamyonun çevresinde ve altında çok sayıda cansız beden buldu. Hayatını kaybedenlerin tamamının Nijer vatandaşı olduğu açıklandı.

İKİNCİ FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

Kurtarma ekipleri dönüş yolunda başka bir kamyonun da çölde mahsur kaldığını tespit etti. Akü arızası nedeniyle üç gündür bekleyen ve içinde 60'tan fazla kişinin bulunduğu araca ulaşan ekipler, yolculara su dağıttı ve aracın tamir edilmesini sağlayarak olası bir facianın önüne geçti.

BÖLGEDE BENZER OLAYLAR SIK YAŞANIYOR

Sivil toplum kuruluşları, Sahra Çölü'ndeki geçiş güzergahlarında susuzluk ve aşırı sıcaklık nedeniyle benzer ölümlerin sık sık yaşandığını belirtiyor. Özellikle göçmenler ve sınır ticareti yapan yolcuların kullandığı rotalarda yeterli altyapının bulunmaması, can kayıplarını artıran en önemli nedenler arasında gösteriliyor.