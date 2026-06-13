Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat Sahneye çıktıkları an yer yerinden oynadı: Tekirdağ’ı sallayan gece: Kimse gözlerini sahneden ayırmadı

Sahneye çıktıkları an yer yerinden oynadı: Tekirdağ’ı sallayan gece: Kimse gözlerini sahneden ayırmadı

Tekirdağ’da bu yıl 60’ncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında ünlü sanatçılar Poizi ve Merve Özbey sahne aldı. Poizi ve Merve Özbey, müziksevere şarkılarıyla unutulmaz ve coşku dolu bir gece yaşattı.

Kaynak: DHA
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Sahneye çıktıkları an yer yerinden oynadı: Tekirdağ’ı sallayan gece: Kimse gözlerini sahneden ayırmadı - Resim: 1

Tekirdağ’da Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Poizi ve Merve Özbey, sahne aldı.

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Sahneye çıktıkları an yer yerinden oynadı: Tekirdağ’ı sallayan gece: Kimse gözlerini sahneden ayırmadı - Resim: 2
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Sahneye çıktıkları an yer yerinden oynadı: Tekirdağ’ı sallayan gece: Kimse gözlerini sahneden ayırmadı - Resim: 3

Sahil dolgu alanında düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede ilk olarak Poizi sahne aldı.

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Sahneye çıktıkları an yer yerinden oynadı: Tekirdağ’ı sallayan gece: Kimse gözlerini sahneden ayırmadı - Resim: 4

Poizi, sevilen şarkılarını seslendirirken, dinleyiciler de zaman zaman şarkılara eşlik etti.

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Sahneye çıktıkları an yer yerinden oynadı: Tekirdağ’ı sallayan gece: Kimse gözlerini sahneden ayırmadı - Resim: 5

Poizi'nin ardından sahneye çıkan Merve Özbey, repertuvarında yer alan sevilen eserleri seslendirdi.

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Sahneye çıktıkları an yer yerinden oynadı: Tekirdağ’ı sallayan gece: Kimse gözlerini sahneden ayırmadı - Resim: 6

Festival alanını dolduran vatandaşlar, konser boyunca şarkıcının performansını ilgiyle izledi.

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Sahneye çıktıkları an yer yerinden oynadı: Tekirdağ’ı sallayan gece: Kimse gözlerini sahneden ayırmadı - Resim: 7

Konserin ardından konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, festivalin ikinci gününde sahne alan sanatçıların katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattığını söyledi. Nallar, gece sonunda Poizi ve Merve Özbey'e çiçek ile kiraz takdim etti.

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Sahneye çıktıkları an yer yerinden oynadı: Tekirdağ’ı sallayan gece: Kimse gözlerini sahneden ayırmadı - Resim: 8

Nallar, gece sonunda Poizi ve Merve Özbey'e çiçek ile kiraz takdim etti.

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Sahneye çıktıkları an yer yerinden oynadı: Tekirdağ’ı sallayan gece: Kimse gözlerini sahneden ayırmadı - Resim: 9
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Sahneye çıktıkları an yer yerinden oynadı: Tekirdağ’ı sallayan gece: Kimse gözlerini sahneden ayırmadı - Resim: 10
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Sahneye çıktıkları an yer yerinden oynadı: Tekirdağ’ı sallayan gece: Kimse gözlerini sahneden ayırmadı - Resim: 11
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