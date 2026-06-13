Tekirdağ’da Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Poizi ve Merve Özbey, sahne aldı.
Sahneye çıktıkları an yer yerinden oynadı: Tekirdağ’ı sallayan gece: Kimse gözlerini sahneden ayırmadı
Tekirdağ’da bu yıl 60’ncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında ünlü sanatçılar Poizi ve Merve Özbey sahne aldı. Poizi ve Merve Özbey, müziksevere şarkılarıyla unutulmaz ve coşku dolu bir gece yaşattı.Kaynak: DHA
Sahil dolgu alanında düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede ilk olarak Poizi sahne aldı.
Poizi, sevilen şarkılarını seslendirirken, dinleyiciler de zaman zaman şarkılara eşlik etti.
Poizi'nin ardından sahneye çıkan Merve Özbey, repertuvarında yer alan sevilen eserleri seslendirdi.
Festival alanını dolduran vatandaşlar, konser boyunca şarkıcının performansını ilgiyle izledi.
Konserin ardından konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, festivalin ikinci gününde sahne alan sanatçıların katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattığını söyledi. Nallar, gece sonunda Poizi ve Merve Özbey'e çiçek ile kiraz takdim etti.
Nallar, gece sonunda Poizi ve Merve Özbey'e çiçek ile kiraz takdim etti.