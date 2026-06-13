Sahneye çıktıkları an yer yerinden oynadı: Tekirdağ’ı sallayan gece: Kimse gözlerini sahneden ayırmadı

Konserin ardından konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, festivalin ikinci gününde sahne alan sanatçıların katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattığını söyledi. Nallar, gece sonunda Poizi ve Merve Özbey'e çiçek ile kiraz takdim etti.