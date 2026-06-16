Çiğdem Tunç'un sunduğu etkinlikte, Dilek Türker'e Meslek Onur Ödülü'nü, Türk tiyatrosunun önemli yönetmeni, tiyatro-sinema oyuncusu Hakan Altıner verdi.

Dilek Türker ödül konuşmasında şunları söyledi: "Meslek Onur Ödülünü almak beni çok sevindiriyor. Ödüller şunun için önemli: Yaptıklarımızdan ötürü siz... Siz kimsiniz? Sanat sevenler, yurt sevenler, doğayı sevenler, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkanlar, Atatürk'e sahip çıkanlar, kadınlarımız, aydınlarımız... Bugün aydınlanma mücadelesi için bedel ödeyen tüm aydınlarımız, gazetecilerimiz, onlara saygı duyuyorum. Onları saygıyla selamlıyorum. Atatürk'e dil uzatanların, mahcubiyetleri yok zaten, ama bunların zavallı biçimde utanarak gerçeği öğrendiklerini göreceğiz. İşte bütün bunlar için ben ömür boyu adanmış asker olarak, Atatürk'ün, Cumhuriyetin, ülkemin ve Türķçe'min askeri olarak devam edeceğim."