Kaynak: Haber Merkezi

Yıllardır şarkılar ve sosyal medya açıklamaları üzerinden süregelen Ceza ile Şam arasındaki gerilim, bu kez canlı performans sahnesine sıçradı.

Ceza, konseri sırasında dinleyicilerden birinin Şam’ın posterini pankart gibi açması üzerine oldukça sinirlendi. Sahneden hem posteri tutan izleyiciye hem de meslektaşı Şam’a yönelik sert ifadeler kullanan usta rapçinin o anları, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Yaşanan bu son olayın ardından, Türkçe rap dünyasının iki iddialı isminin geçmişteki atışmaları ve aralarındaki husumetin perde arkası yeniden merak konusu haline geldi.

YILLARDIR HİP-HOP SAHNESİNİN ZİRVESİNDE

Türkçe rap’in kitlesel bir fenomene dönüşmesinde öncü rol üstlenen Ceza, onlarca yıldır hip-hop sahnesinin zirvesindeki yerini koruyor.

Gerçek ismi Bilgin Özçalkan olan usta sanatçı, kendine has baş döndürücü rhymeları ve hafızalara kazınan hitleriyle rap sınırlarını aşarak geniş kitlelerin sevgisini kazandı. “Med Cezir”, “Rapstar” ve “Yerli Plaka” gibi kült albümlerle Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran rapçi; “Holocaust”, Sagopa Kajmer ile imza attığı “Neyim Var Ki” ve son yıllara damga vuran “Suspus” gibi zamansız eserleriyle kuşakları birleştirmeye devam ediyor.

Kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası çapta sayısız iş birliğine imza atan ve temposunu hiç düşürmeden konserlerine devam eden Ceza, bu kez sahne şovundan ziyade, bir dinleyicisiyle yaşadığı gergin anlarla konuşuluyor.

GERİLİM KONSERLE SINIRLI DEĞİL

Şamil Oymak adıyla tanınan Şam, daha önce Ebo Show'da Ceza'nın rap anlayışını hedef almış ve sinkaflı sözleriyle dikkat çekmişti. İkilinin arasındaki atışma şarkılara da yansıdı. Şam'ın 2022'de yayımladığı “Killer Rap” parçasındaki göndermelerin ardından Ceza'nın 2023 tarihli “Analog” şarkısı, Şam'a yanıt olarak yorumlandı. Şam'ın da karşılık vermesiyle mesele karşılıklı diss parçaları üzerinden devam etti. Böylece iki rapçinin birbirlerine yönelik sözleri, dinleyicilerinin de yakından takip ettiği bir tartışmaya dönüştü.

Geçmişte şarkılar üzerinden yürüyen atışma, bu kez seyircilerin arasından açılan bir posterle yeniden gündeme geldi.

DİNLEYİCİYE HAKARET ETTİ

Ceza, konser sırasında Şam'ın posterini taşıyan bir izleyiciyi görünce tepkisini mikrofondan dile getirdi. Dinleyiciye "Ne kadar geri zekalısın lan?" diye seslenen rapçi, ardından Şam'ı hedef alarak "Dünyanın en gerizekalı, en cahil insanının resmini taşıyorsun lan"dedi. Ceza'nın izleyiciye söylediği "Ne kadar zavallısın oğlum" sözleri de kayda yansıdı. Konserden paylaşılan bu anlar, ikili arasındaki eski gerilimi bir kez daha gündeme taşıdı.

@gundemrap isimli hesabın iddiasına göre, Ceza’nın tepki gösterdiği “Şam” pankartı ortaya çıktı.