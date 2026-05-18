Sahnede başrolü robot aldı: Dünyada ilk kez Türkiye’de oldu

"Bir gün gelecek bu robotlar, yapay zekalar oyuncuların yerini alacak, sahneye çıkacaklar" sözlerini tarihe not düşerek gerçekleştirdiklerini işaret eden Yıldız, "İlk kez yapay zekalı insansı bir robot, bir oyuncunun rolünü aldı. O olmasaydı bu rolü başkası oynayacaktı. Evet, gerçekten bu gerçekleşti ve dünyada ilk kez bizim ülkemizde gerçekleşti. Henüz biz böyle bir şey duymadık, görmedik. Yaptığımız araştırmalara göre de ilk kez Türkiye'de yapılıyor. Bunun da onurunu taşıyoruz." ifadelerini kullandı. Yıldız, hem yazım hem prova sürecinde oyuna çok büyük emek verdiklerini ve çok değerli bir ekiple çalıştıklarını kaydederek, süreçte emeği geçen herkese ve izleyicilere teşekkürlerini sundu.