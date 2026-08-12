Bir kediyi sahiplenmek, hayatınıza yepyeni ve neşeli bir sayfa açarken minik dostunuz için de büyük bir değişim demektir. Yeni bir ortama giren kedilerde korku, saklanma eğilimi ve tedirginlik oldukça normaldir. Bu süreci en az stresle atlatabilmek için ev ortamını ve ilk adımları bilinçli planlamak gerekir.

GÜVENLİ ALAN OLUŞTURUN

Kediniz eve geldiğinde onu tüm evle birden buluşturmak yerine, ilk günlerde tek bir odayla sınırlandırmak en doğrusudur. Bu odaya mama kabı, su, kum kabı ve rahat bir yatak yerleştirilmelidir. Kediniz korkup saklandığı yerden (koltuk altı, yatak arkası vb.) çıkmak istemezse kesinlikle zorlanmamalıdır; kendi rızasıyla keşfetmesine izin verilmelidir.

SABIRLI VE SESSİZ YAKLAŞIM

Evdeki diğer bireylerin (özellikle çocukların ve diğer evcil hayvanların) gürültülü ve ani hareketlerden kaçınması şarttır. Kedinize yaklaşırken sakin bir ses tonu kullanılmalı ve ilk teması onun başlatması beklenmelidir. Kokunuza alışması için eşyalarınızın yakınında bulunması güven tazeleyecektir.

RUTİNLER VE İPUÇLARI

Beslenme Düzeni: Barınaktaki veya eski yerindeki mama markasıyla başlanmalı, geçiş yapılacaksa zamanla karıştırılarak değiştirilmelidir.

Kum Kabı Eğitimi: Kum kabının yeri sık sık değiştirilmemeli, sessiz ve kolay ulaşılabilir bir noktaya konulmalıdır.

Zorlamayın: Kedi eve hemen uyum sağlamayabilir; bu süreç birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir.