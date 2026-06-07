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Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, şampiyonluk hedefiyle çıktığı yolda mutlu sonu elde etti.

Sezon boyunca hem evinde hem de deplasmanda aldığı seri galibiyetlerle ligi domine eden mavi-beyazlı ekip, Sakarya deplasmanında zaferine ulaştı.

Karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan Şahinbey ekibi, etkili futboluyla rakibine fırsat vermedi.

Mavi-beyazlılar, bulduğu gollerle rakibini 4-2 mağlup ederek hem üç puanın hem de şampiyonluğa ulaştı.

Maçın ardından futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticileri büyük sevinç yaşarken, şampiyonluk coşkusu uzun süre sürdü.