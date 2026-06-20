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Kaynak: İHA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bu sezon sahillerde sıkça görülmeye başlayan şişme kanolar, vatandaşların deniz keyfine yeni bir soluk getirdi. Sıcak yaz günlerini fırsat bilen tatilciler, berraklığı ve turkuaz rengiyle hayran bırakan denizde şişme kanolarla keyifli gezintiler gerçekleştirdi.

Yaz sezonunun hareketlenmesiyle birlikte Kandıra sahillerinde kürekli deniz araçlarına olan talep belirgin şekilde arttı. Kolay taşınabilmesi ve pratik bir şekilde kurulup kullanılabilmesi nedeniyle tercih edilen şişme kanolar, plajlarda sıkça kendine yer buluyor. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri şişme kanoları şişirip suya indirerek küreklerle denize açılıyor.

Berrak görüntüsüyle dikkat çeken denizde yapılan bu gezintiler sahil şeridinde renkli manzaralar oluşturuyor. Tatilcilerin bir kısmı kıyıya yakın bölgelerde kürek çekmeyi tercih ederken, bir kısmı da kanolardan denize girerek serinliyor. Hem çocukların hem de yetişkinlerin yoğun ilgi gösterdiği şişme kanolar, sahillerin vazgeçilmez aktivitelerinden biri haline geldi.

Bölgede dron ile gerçekleştirilen havadan çekimlerde, denizin göz alıcı rengi ve şişme kanolarla yapılan gezintiler kameralara yansıdı. Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle birlikte, Kandıra sahillerinde şişme kanolarla yapılan bu deniz keyfinin önümüzdeki günlerde katlanarak artması bekleniyor.