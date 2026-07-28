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Kaynak: AA / İHA

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Arsuz ilçesinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Sahil şeridi ve yoğun kullanılan caddelerde yapılan uygulamalarda 68 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, çevre düzenini bozan vatandaşlara da uyarılarda bulunuldu.

SAHİLLER VE ANA CADDELERDE SIKI DENETİM

26 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.00 ile 00.00 arasında gerçekleştirilen uygulamalarda, Gözcüler Sahili, Karaağaç Sahili, Akdeniz Caddesi ve Zarif Caddesi başta olmak üzere yoğun noktalarda güvenlik tedbirleri artırıldı.

Polis ekipleri, belirlenen bölgelerde yaya ve motorize devriyelerle denetimlerini sürdürdü.

68 KİŞİYE GBT SORGUSU YAPILDI

Denetimler kapsamında toplam 68 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. Ekipler, sahil kesiminde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden vatandaşlar ile çevreyi kirleten kişileri de usulüne uygun şekilde uyardı.

Uygulama boyunca trafik akışının da düzenli şekilde sağlandığı bildirildi.

YAZ BOYUNCA DENETİMLER SÜRECEK

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Arsuz Yaz Mevsimi Emniyet Tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığını açıkladı.

Yetkililer, yaz sezonu boyunca vatandaşların güvenliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla sahil bölgeleri ile yoğun kullanılan alanlarda denetim ve devriye faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.