Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler, Başiskele Sahili’nde çevre düzenini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir temizlik ve bakım mesaisi yürütüyor. Yapılan çalışmalarla sahil şeridi çok daha temiz, düzenli ve güvenli bir görünüme kavuşturuluyor.

Ekipler, sahil boyunca biriken çöpleri ve çeşitli atıkları düzenli olarak toplayarak çevre kirliliğine yol açan unsurları titizlikle ortadan kaldırıyor. Özellikle vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği bölgelerde hijyen ve düzen ön planda tutuluyor. Bu kapsamda, alandaki dökülen yapraklar temizlenirken sigara izmaritleri de tek tek çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanıyor. Ayrıca görüntü kirliliği oluşturan yabani otlar ve bitkiler de temizlenerek bölgeye estetik bir görünüm kazandırılıyor.

Çalışmalar kapsamında sadece yeşil alanlar değil, kaldırım ve yürüyüş yolları da süpürülerek toz ile kirlerden arındırılıyor. Vatandaşların sahilde daha konforlu ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilmesi adına, bölgedeki banklar, masalar ve diğer ortak kullanım araçları da hijyenik hale getiriliyor. Periyodik olarak devam eden bu faaliyetler sayesinde, Başiskele Sahili'nin her noktasında temiz bir yaşam alanı sunuluyor.