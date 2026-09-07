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Kaynak: İHA

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi Burgaz Caddesi’nin sahil kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri bölgede seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama esnasında ekiplerin işlem yapmak istediği bir seyyar satıcı ile zabıta personeli arasında tartışma başladı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbedede, Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan S.T. isimli zabıta memuru darp edildi. Saldırı sonucu yaralanan zabıta personeline ilk müdahale ihbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.T.'nin tedavisinin sürdüğü ve kendisine saldıran şahıstan şikayetçi olacağı öğrenildi.

İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ, ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ

Yaşanan olayın ardından zabıta ekipleri tarafından seyyar satıcı hakkında idari para cezası uygulandı. Satıcıya ait olduğu belirlenen ve olay esnasında kullanılan plakasız araç ise güvenlik önlemleri kapsamında çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.