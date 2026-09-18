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Kaynak: İHA

Fırtınanın sürüklediği tekne, Karayollarına ait sosyal tesislerin bulunduğu alanda kıyıya çarparak yan yattı. Gövdesinden su almaya başlayan tekne için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Kıyıdan başlatılan ilk müdahalenin ardından olay yerine çağrılan bir gezi teknesi yardımıyla batan aracı kurtarma operasyonu başlatıldı.

AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI DEVAM EDİYOR

Bölgede kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülürken, meteorolojik değerlendirmelere göre Akdeniz genelinde fırtınanın aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi. Yetkililer, denizcilerin ve sahil şeridindeki vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.