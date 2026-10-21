Kaynak: DHA

İzmir’in Konak ilçesinde, ailesiyle birlikte sahilde oturan Güney D. (44), kendilerine laf atan bir şüpheliyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Güney D.’nin kulağını ısırarak bir parçasının kopmasına neden oldu. Olayın ardından kaçan şüpheli aranırken, hastaneye kaldırılan yaralının kopan kulak parçası ise tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Konak Mahallesi Konak Sahili’nde meydana geldi. Ailesiyle sahilde oturan Güney D., kendilerine laf atan şüpheliyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, Güney D.’yi darbetti ve kulağını ısırdı. Ardından hızla olay yerinden kaçtı. Acı içinde kalan Güney D.’nin sol kulağının bir parçasının koptuğu belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kulağının bir kısmı kopan Güney D.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Aile üyeleri ve polis ekipleri, kopan kulak parçasını bulmak için çevrede arama yaptı ancak sonuç alamadı. Yaralı Güney D., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve kendisini yakalamak için çalışma başlattı.