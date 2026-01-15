Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçle mücadeleyi canla başla sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından İzmir açıklarında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, toplam 42 kaçak göçmen yakalandı.

Operasyonlarda bir göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada 14 Ocak’ta saat sahil güvenlik botları tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu. Teknede bulunan 3'ü çocuk 8 kaçak göçmen yakalandı

KARABURUN'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Akşam saat 23.45'te ise Karaburun'da bir can pazarı yaşandı. Motor arızası yüzünden sürüklenen lastik bottan yardım talebi geldi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Botları, Lastik bottaki 16'sı çocuk 23 kaçak göçmeni kurtardı.

BİR GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Sabah saat 09.00 sularında Karaburun açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, hareketli fiber karinalı lastik botu durdurdu.

Botta bulunan 11 kaçak göçmen, beraberlerindeki altı çocukla birlikte yakalanırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiler.

Şüpheli hakkında ise adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.