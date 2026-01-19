Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarının motorunun arızalanması sonucu denizde sürüklenen ve yardım çağrısında bulunan 8 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı’na bağlı ekipler, bölgede lastik bot içinde kaçak göçmenler bulunduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada, botun motor arızası nedeniyle kontrolsüz şekilde sürüklendiği belirlendi.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, lastik bottaki 8 kaçak göçmeni güvenli şekilde tahliye etti. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildi.