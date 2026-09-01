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Kaynak: İHA

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı deniz yüzeyinde bir lastik bot belirledi.

Tespitin ardından bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, seyir halindeki botu önünü keserek durdurdu. Operasyonda bot içerisinde bulunan 15 Sudan, 6 Etiyopya ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 22 yabancı uyruklu şahıs muhafaza altına alındı. Yakalanan grupta 2 çocuğun da yer aldığı öğrenildi.

Ekiplerce karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, sağlık taramasından geçirilmelerinin akabinde Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığının bölgedeki devriye ve denetim faaliyetleri aralıksız devam ediyor.